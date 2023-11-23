Деньги 23 ноября 2023, 08:31 Доля нефтегазовых доходов бюджета России упала до 16-летнего минимума Счетная палата: доля нефтегазовых доходов России снизилась до минимума 2007 года РИА «Новости»

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С начала 2023 года доля нефтегазовых доходов федерального бюджета сократилась до 28,3%, до минимума за 16 лет. Их сумма снизилась в полтора раза. Аналитическую записку Счетной палаты России опубликовал РБК.

Нефтегазовые доходы с января по сентябрь составили 5,58 триллиона рублей, сократившись в полтора раза. Их доля в общем объеме поступлений составила 28,3%, что на 15% меньше значений за тот же период прошлого года. Это минимальный с 2007 года показатель.

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Специалисты Счетной палаты объяснили такое снижение несколькими причинами. Например, падением цен на природный газ и нефть марки Urals, ростом других доходов казны, налоговым маневром в нефтегазовой отрасли.

Госдума в ноябре приняла закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Расходы следующего года составят 36,66 триллиона рублей, доходы — 35,065 триллиона. Дефицит не превысит 1% от ВВП.