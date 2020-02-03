    03 февраля 2020, 10:43

    Цены на овощи выросли в 5 раз во Владивостоке из-за коронавируса

    Александра Ломейко

    В Приморье в разы подорожали овощи. В магазинах Владивостока дефицит помидоров и огурцов после закрытия границы с Китаем из-за коронавируса. В Якутии цены на них взялось контролировать правительство.

    За килограмм огурцов или помидоров приморские производители просят 550 и 600 рублей, сообщило РИА «Новости». Раньше за килограмм китайских овощей во Владивостоке просили около 100-160 рублей.

    В Якутию тоже привозят много фруктов и овощей, поэтому цены на них глава республики Айсен Николаев поручил контролировать Кабинету министров. Оптовики завышают их из-за приостановки сообщения между пограничными регионами Дальневосточного федерального округа и Китаем, сказали в пресс-службе администрации руководителя и правительства Якутии.

    Николаев заметил, что вызванная коронавирусом ситуация «не должна привести к дефициту овощей и фруктов и безосновательному повышению цен в регионе».

    «Ситуацией уже воспользовались недобросовестные оптовики, и за эти дни на оптовых базах цены на свежие овощи безосновательно возросли в два раза», — подчеркнул он.

    Органы местного самоуправления, добавил глава Якутии, должны следить за ценами на продукты питания и товары первой необходимости.

    В Якутске свежие овощи и зелень поставит тепличный комплекс «Саюри». Он уже выходит на проектную мощность.

    Китайская провинция Хэйлунцзян, по словам Николаева, попросила у якутских властей помощи с обеспечением медицинскими масками и необходимыми медикаментами. Организовать гуманитарную помощь он поручил Кабмину.

    Китайский коронавирус убил уже 361 человека, им заразились более 17,2 тысячи. Вне страны болеют почти 150 человек, один скончался. С 3 февраля движение всех пассажирских поездов между КНР и Россией приостановили.