Цены на овощи выросли в 5 раз во Владивостоке из-за коронавируса

За килограмм огурцов или помидоров приморские производители просят 550 и 600 рублей, сообщило РИА «Новости». Раньше за килограмм китайских овощей во Владивостоке просили около 100-160 рублей.

В Якутию тоже привозят много фруктов и овощей, поэтому цены на них глава республики Айсен Николаев поручил контролировать Кабинету министров. Оптовики завышают их из-за приостановки сообщения между пограничными регионами Дальневосточного федерального округа и Китаем, сказали в пресс-службе администрации руководителя и правительства Якутии.

Николаев заметил, что вызванная коронавирусом ситуация «не должна привести к дефициту овощей и фруктов и безосновательному повышению цен в регионе».

«Ситуацией уже воспользовались недобросовестные оптовики, и за эти дни на оптовых базах цены на свежие овощи безосновательно возросли в два раза», — подчеркнул он.

Органы местного самоуправления, добавил глава Якутии, должны следить за ценами на продукты питания и товары первой необходимости.

В Якутске свежие овощи и зелень поставит тепличный комплекс «Саюри». Он уже выходит на проектную мощность.

Китайская провинция Хэйлунцзян, по словам Николаева, попросила у якутских властей помощи с обеспечением медицинскими масками и необходимыми медикаментами. Организовать гуманитарную помощь он поручил Кабмину.

Китайский коронавирус убил уже 361 человека, им заразились более 17,2 тысячи. Вне страны болеют почти 150 человек, один скончался. С 3 февраля движение всех пассажирских поездов между КНР и Россией приостановили.