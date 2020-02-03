Россия поделилась с соседями тестами для диагностики коронавируса

Российские специалисты за считанные дни создали средства для лабораторной диагностики смертельного коронавируса из Китая. Жадничать мы не стали и поделились тест-системами с некоторыми странами СНГ и ЕАЭС.

Как сообщил сайт Роспотребнадзора, эти тест-системы разработали в подведомственном государственном научном центре вирусологии «Вектор».

«Необходимое количество российских тест-систем для определения 2019-nCoV уже передано в Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан и Республику Узбекистан. Ожидается поставка в Киргизскую Республику и Республику Таджикистан», — говорится в сообщении ведомства.

РФ передала тесты в эти страны в рамках поддержки соседних государств в борьбе с инфекциями. Эту программу Роспотребнадзор выполняет совместно с российским правительством.

Вспышка болезней из-за коронавируса началась в Китае с декабря 2019 года. С момента наступления инфекции умерли более 360 человек. Число официально зафиксированных случаев заражения превысило 17 тысяч. Вирус уже вырвался из Поднебесной. Заболевшие есть в США, Германии, Австралии и других странах. 2 февраля от коронавируса умер мужчина на Филиппинах. Это первый смертельный случай за пределами КНР.