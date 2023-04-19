Общество 19 апреля 2023, 19:21 Цены на арматурную сталь выросли в России почти на 30% Замглавы Минстроя Музыченко: цены на арматурную сталь в РФ выросли на 27% с февраля Freepik

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Цены на арматурную сталь в России выросли на 27% с середины февраля, рассказал заместитель главы Минстроя Сергей Музыченко на парламентских слушаниях в Совфеде. Мероприятие было посвящено теме импортозамещения в строительной отрасли. Об этом написал ТАСС.

Также Музыченко упомянул о том, что за тот же период на 10% подорожали трубы.

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По словам замминистра, ведомство мониторит изменения стоимости строительных ресурсов еженедельно. Результаты проверок направляют в кабмин. Специалисты изучают цены на 21 наименование строительных ресурсов.

Ранее Минстрой обратился в ФАС из-за роста цен на металл. В антимонопольной службе направили необходимые запросы ведущим производителям металла.

Рост цен на стройматериалы в России наблюдается еще с конца 2020 года. Вначале подорожал металл, а следом и другие строительные ресурсы. В качестве возможного выхода из ситуации в стране предложили проводить закупки продукции из металла девелоперами напрямую у производителей.

Кстати, из продуктов с начала прошлого года в России сильнее всего подорожала жевательная резинка. Цены на нее сильно зависят от импортных поставок.