Эксклюзив 19 апреля 2023, 11:28 «Достаточно сложный продукт». Россиянам объяснили, почему сильнее всего за год подорожала именно жвачка Директор «Русбренда» Поповичев: цены на жвачку могут еще вырасти, но вряд ли значительно Pxhere

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Продуктом, который подорожал в России сильнее всего за год, неожиданно стала жвачка. Цены на этот продукт, вероятно, оказались зависимы от импортных поставок больше остальных, отметил в беседе с «360» исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

«Рост цен связан с тем, что значительное количество сырья, упаковка попадает к нам из-за рубежа. Жевательная резинка не исключение, многие компоненты для ее производства идут к нам по импорту. Усложнились логистические цепочки плюс курс доллара увеличился. Наверное, в связи с этим и произошел такой рост», — пояснил эксперт.

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Он добавил, что ничего страшного в этом нет: жвачка не товар первой необходимости, да и цена на упаковку в итоге все равно не так высока. Кроме того, производители стараются поддерживать приемлемый для потребителей уровень цен, частично беря на себя рост стоимости производства.

«Жевательная резинка — достаточно сложный продукт, он содержит и основу, и ароматизаторы, и специальные добавки, и все это поступало из-за рубежа. Спецдобавки делались одним предприятием, которое закрывало целый регион», — отметил Поповичев.

По его мнению, «самая сложная фаза» уже пройдена, и сейчас отрасль будет стабилизироваться. Какой-то рост цен, вероятно, будет, но в пределах общей инфляции. А по мере замещения импортных товаров на отечественную продукцию будет происходить, видимо, и изменение цен, подытожил исполнительный директор «Русбренда».