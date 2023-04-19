Общество 19 апреля 2023, 10:17 Назван продукт, сильнее всего подорожавший в России за год. Результат удивит Росстат: жвачка сильнее других продуктов подорожала в России на фоне санкций РИА «Новости»

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Жвачка сильнее всех других продуктов подорожала с марта 2022 года на фоне западных санкций. Об этом сообщил РБК, изучивший данные Росстата.

Если в марте прошлого года упаковка жвачки в рознице стоила в среднем 32 рубля, то в том же месяце 2023-го — уже 39 рублей. Рост достиг 22,3%. Это рекордное подорожание жвачки за несколько десятилетий. Раньше она росла в цене максимум на три рубля в год.

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Издание напомнило, что именно в марте в России была на пике инфляция, цены взлетели больше чем на 7% за месяц. Затем их рост стал замедляться. В марте 2023 года по сравнению с февралем инфляция составила 0,37%.

Как пояснил РБК исполнительный директор подмосковной кондитерской фабрики «К-Артель», производящей жевательную резинку Turbo, Роман Шуваев, на фоне санкций подорожала упаковка от жвачки. Кроме того, резиновая основа продукта из синтетических полимеров попала под ограничения, а в России она не производится.

Самые популярные жевательные резинки в России в последние три месяца — Orbit White «Мятный», Dirol Mint «Морозная мята», Orbit «Сочный арбуз», Mentos и Dirol Mint «Мята». Таковы данные исследовательской компании Ipsos.