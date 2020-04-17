Центробанк не будет раздавать деньги россиянам во время пандемии просто так

На прямые выплаты от Центробанка жителям России надеяться не стоит. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что есть другие способы поддержки населения во время кризиса.

Во время пресс-конференции Набиуллина отметила, что раздача денег просто так применяется в крайнем случае. Сейчас в России работают другие инструменты поддержки людей. Руководитель Центробанка подчеркнула, что раздача денег и адресная социальная помощь — это разные вещи. Набиуллина анонсировала дальнейшее снижение ключевой ставки.

Ранее группа экономистов предложила раздать россиянам деньги и не дожидаться волны социального возмущения. Президент России Владимир Путин поручил направить еще 200 миллиардов рублей в регионы на помощь людям. По его словам, эти деньги необходимо потратить на решение самых неотложных социальных вопросов на фоне пандемии коронавируса.

По последним данным, российские медики всего выявили 32 008 случаев заражения коронавирусом. От тяжелой болезни COVID-19, которую вызывает инфекция, скончались 272 человека.