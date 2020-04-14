Экономисты предложили раздать деньги населению из-за пандемии

Поддержать простых россиян и малый бизнес рублем предложили экономисты Гуриев, Сонин, Алексашенко и другие. По их мнению, наиболее эффективным способом помочь людям выжить в сложное время будет просто раздать всем деньги.

Как сообщил РБК со ссылкой на доклад фонда «Либеральная миссия» «Коронакризис-2020: Что будет и что делать? Сценарии развития кризиса и необходимые меры экономической политики», экономисты предложили изменить бюджетное правило о перечислении средств в Фонд национального благосостояния (ФНБ), увеличить меры поддержки людей и малого бизнеса и ряд других мер.

Профессор экономики Sciences Po Сергей Гуриев считает, что помочь людям можно тремя способами: прямыми выплатами, субсидиями на оплату коммуналки и дополнительными выплатами пенсий. Поддержать малый бизнес можно субсидиями на зарплату и аренду, которые не надо будет возвращать.

По мнению бывшего заместителя председателя Банка России Сергея Алексашенко, каждой семье нужно выдать дотацию на оплату услуг ЖКХ, а пенсионерам доплачивать по пять тысяч рублей.

Профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин предложил выплатить каждому россиянину по 10 тысяч рублей весной, летом и осенью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал прямые выплаты плохой идеей, так как «бюджеты треснут» и не смогут обеспечить систему здравоохранения. Сейчас почти вся Россия живет в режиме строгой изоляции. Многие предприятия из-за пандемии приостановили работу. Часть организаций отправила сотрудников на удаленку. По последним данным, коронавирусом в России заразились 21 102 человека.