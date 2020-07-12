Центр с кинозалом и музыкальным салоном откроют в «Орленке»

Сегодня, 12 июля, Всероссийскому детскому центру «Орленок» исполняется 60 лет. В связи с этим в лагере появятся кинозал, библиотека, музыкальный салон и новые учебные кабинеты.

Директор «Орленка» Александр Джеус рассказал, что все эти объекты построят в новом общественном центре на территории лагеря. Возведение образовательного пространства завершается под контролем и при участии Управления делами президента России.

«[В нем] разместятся многочисленные учебные кабинеты, кинозал на 720 мест, столовая детского лагеря „Олимпийская деревня“, медпункт, библиотека, выставочный зал и музыкальный салон», — сообщил Джеус РИА «Новости».

Он добавил, что общая площадь центра составил 11,5 тысяч квадратных метров. Сейчас работы по его возведению завершаются, а сдадут объект уже в этом году.

По словам директора «Орленка», в лагере ввели некоторые ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса. Например, продолжительность смен сократили с трех неделю до двух. Кроме того, приехать отдохнуть могут пока только ребята из Краснодарского края и Адыгеи. Массовые праздники лагеря отменили, а загружен центр только наполовину.

Детский лагерь «Орленок» основали в 1960 году. Он находится в Краснодарском крае на побережье Черного моря.