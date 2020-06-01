    01 июня 2020, 20:13

    Стала известна возможная дата открытия «Орленка»

    Анастасия Кременчугская

    Александр Джеус, генеральный директор детского лагеря «Орленок», заявил, что учреждение может быть открыто в начале июле. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По его словам, «Орленок» будет работать в соответствии с новыми правилами. Они предусматривают следующие нововведения: социальную дистанцию, ежедневную дезинфекцию помощений и ношение вожатыми медицинских масок, написало RNS.

    «Будем брать анализы, отправлять их. Контракт будет заключен с лабораторией. В Минпросвещении в планах семинар, который расставит точки для всех остальных детских центров», — заявил Джеус.