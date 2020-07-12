Испытания вакцины от коронавируса успешно завершились в России

Российские специалисты успешно испытали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат проверяли на добровольцах, которых через несколько дней уже выпишут.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — сообщил РИА «Новости» директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Во время испытаний добровольцев разделили на две группы. Одним пациентам вкололи одну дозу препарата, а другим — две. В первые дни у людей поднялась температура, но никаких других негативных реакций организма не было. Все добровольцы чувствует себя прекрасно, уточнил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Он отметил, что во время клинических испытаний специалисты подтвердили безопасность вакцины.

«На этом этапе была показана безопасность вакцины… Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке», — сказал Лукашев.

По словам Тарасова, все пациенты долгое время были в изоляции, что отразилось на их психологическом состоянии. Чтобы снизить напряженность и разрешить конфликтные ситуации, с добровольцами работали психологи. Теперь все участники испытаний смогут вернуться к обычной жизни. Первых пациентов выпишут уже 15 июля, а остальных отпустят 20 июля. При этом врачи будут следить за тем, как поведет себя их иммунитет.