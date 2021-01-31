Центр Москвы перекроют 31 января для пешеходов и транспорта

В Москве в воскресенье, 31 января, перекроют центр города. Будет закрыт проход и проезд на участке, ограниченном станциями метро «Боровицкая», «Театральная», «Лубянка», «Китай-город», а также Кремлевской и Москворецкой набережными.

Будут перекрыты улицы Неглинная, Петровка, Большая Лубянка, Маросейка, Мясницкая, Рождественка, Солянка, Подколокольный переулок, следует из схемы, опубликованной МВД.

Кроме того, с 8:00 и до особого распоряжении будут закрыты вестибюли станций метро «Александровский сад», «Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Лубянка», «Кузнецкий мост», «Китай-город». Поезда будут проезжать их без остановок.

На перекрытом участке также не будет курсировать наземный общественный транспорт.

Кроме того, по данным городских властей, в центре будут закрыты кафе, рестораны и закусочные. С 9:00 до 23:00 нельзя будет купить алкоголь в стеклянной таре.

По информации ТАСС, на улицах Москвы уже наблюдается усиление мер безопасности. Выставлены ограждения около нескольких административных зданий.

Перекрытие улиц связано с анонсированной несогласованной акцией протеста.