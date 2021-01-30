Столичные водители не смогут припарковаться на некоторых улицах в центре

Оставить машину нельзя будет на Моховой улице, улице Охотный Ряд, в Театральном и Китайгородском проездах, на Новой площади, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных.

«На этих улицах будут установлены запрещающие знаки. Будьте внимательные при парковке, смотрите на знаки», — говорится в сообщении.

Кроме того, 31 января поезда московского метро будут проезжать без остановок семь станций в центре. С 08:00 на вход и выход будут закрыты станции «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город». Также полиция ограничит движение пешеходов у Кремля. В запретную зону временно попали Красная и Манежная площади, улицы Никольская и Варварка.

Изменятся маршруты наземного транспорта. В воскресенье магазины ограничат продажу напитков в стеклянной таре и алкоголя.

Помимо этого, будет закрыт для посетителей Государственный исторический музей. Не встречать посетителей решили и некоторые торговые комплексы: ГУМ, ЦУМ, «Охотный ряд», ЦДМ на Лубянке, торговый центр «Наутилус». Внеплановый выходной сделают рестораны, прилегающие к Лубянской площади, ряд магазинов и кафе на центральных улицах столицы.

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.

Ранее СК возбудил уголовное дело из-за вовлечения несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях через соцсети. По версии следователей, данные события следует трактовать по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий».