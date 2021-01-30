Семь станций метро будут закрыты в воскресенье в Москве

Семь центральных станций Московского метрополитена закроют 31 января, в воскресенье. Такое решение принято в целях безопасности граждан из-за несогласованной акции в центре города.

Об этом говорится на официальном сайте ГУ МВД столицы. Ограничения коснутся следующих станций: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город. Они будут закрыты на вход и выход с 08:00 до особо распоряжения полиции. По той же причине будут перекрыты некоторые улицы в центре города.

Ранее СК завел уголовное дело из-за вовлечения детей в участие в несанкционированных акциях через соцсети. По версии следователей, эти события можно трактовать по статье УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий».

В СК подчеркнули, что в столице и других регионах сейчас действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, поэтому органы власти не разрешают проводить митинги.

По сообщению ведомства, детей призывали выйти на улицы с таких площадок, как TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.