Эксклюзив 06 марта 2024, 11:04 Деньги решают. Повышение маткапитала увеличило рождаемость Депутат Лантратова призвала увеличить сумму материнского капитала в России Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Читать 360tv в

В России материнский капитал ежегодно повышают. В Госдуме предложили увеличить выплаты за второго ребенка до миллиона рублей, чтобы помочь россиянам. Депутат Яна Лантратова рассказала «360», что деньги — действительно существенный фактор, влияющий на решение о рождении сына или дочери.

«Реформа материнского капитала привела к росту рождаемости. И если сравнивать ее в различных регионах, то видно, что чем выше суммы выплат материнского капитала в регионе, тем лучше там ситуация с рождаемостью», — рассказала депутат.

Реклама

По словам Лантратовой, часто молодые семьи боятся, что не смогут обеспечить своего ребенка.

Понятно, что деньги не самый важный фактор, оказывающий влияние на принятие решения о рождении ребенка, но очень существенный. Яна Лантратова

И материнский капитал является переломным аргументом в пользу рождения сына или дочери. Особенно в регионах, где на выплачиваемую сумму можно улучшить жилищные условия.

«И учитывая все еще печальную демографическую картину, нам нужно добиться того, чтобы материнский капитал работал на большую аудиторию. Чтобы большее количество семей считали его значимой помощью, поэтому надо его увеличивать и расширять возможности использования», — заключила собеседница.

Маткапитал в России с 1 февраля 2024 года проиндексировали на 7,5%. В Думе предложили сделать программу бессрочной и внести изменения в закон о мерах господдержки российских семей с детьми.