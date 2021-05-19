Цена на овощи пошла в рост

Цены на овощи в России за период с 12 по 17 мая ускорили рост. Сильнее всего подорожала капуста, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

За прошлую неделю цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,4%. Белокочанная капуста подорожала на 4,4%, картофель — на 3%. Цены на репчатый лук стали на 3,1% более кусачими, а морковь выросла в цене на 3,4%. Зато огурцы стали дешевле — сразу на 4,6%. А еще на 1,3% подешевели помидоры. Почти незаметно подорожали яблоки — всего на 0,3%.

В целом с начала года картошка подорожала на 50,9%, капуста — на 37,8%, а лук — на 30,6%. На морковь приходится тратить на 56,4% больше. Цены на помидоры выросли лишь на 5,1%, а на огурцы — снизились на 7,2%. Яблоки стали дороже на 7%.

Эксперты ранее назвали продукты, которые сильнее всего подорожали за апрель. В их числе оказались сосиски, сардельки, а также майонез.

С 1 июня выйдет срок соглашения о стабилизации цен на сахар. Но в Союзе сахаропроизводителей России ранее заявили, что подорожания из-за этого не будет.