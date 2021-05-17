Производители сахара опровергли повышение цен с 1 июня

Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар) рассказал об изменении стоимости на сахар после 1 июня — тогда закончится действие соглашения о стабилизации цен. Роста цен не ожидают.

Об этом рассказал журналистам председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Сахарные заводы продолжают выполнять свои обязательства в рамках соглашения и поставляют в торговые сети со своих складов сахар по цене, не превышающей 36 рубля за килограмм. В дальнейшем (и после окончания действия соглашения 1 июня) Союзроссахар не ожидает роста цен на эту продукцию на российском рынке», — отметил он.

Бодин уверен, что сохранить стабильность на российском рынке поможет новая мера господдержки отрасли — субсидии при реализации сахара в торговые сети по цене соглашения. Он уточнил, что сейчас почти все сахарные заводы заключили прямые договоры с торговыми сетями. Это позволит полностью обеспечить потребности населения в сахаре отечественного производства.

Российские власти в конце 2020 года ввели комплекс мер для сдерживания роста цен на продукты в стране. В их числе — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. В рамках этой договоренности производители должны соблюдать максимальные оптовые и розничные цены на свою продукцию.

Речь идет о 36 рублях в опте и 46 рублях в рознице для сахара, а также 95 рублях в опте и 110 рублях в рознице для масла. Планировалось, что соглашения будут действовать до 1 апреля этого года, но в результате их продлили: для сахара — до 1 июня, а для масла — до 1 октября текущего года.