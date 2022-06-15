Цены на бензин и дизель в России снова снизились

Стоимость дизельного топлива и бензина Аи-92 в России снизилась на 2 копейки за период с 4 по 10 июня, отметил Росстат. Тенденция к снижению цены на топливо началась с 4 марта, сообщило РИА «Новости».

Уже более трех месяцев в России дешевеет дизельное топливо и бензин марки Аи-92. При этом стоимость бензина Аи-95 и Аи-98 осталась на прежнем уровне — 51,27 и 60,12 рубля соответственно.

Цены на бензин падают в 13 регионах России, больше всего он подешевел в Чеченской Республике — падение стоимости составило 0,9%. Росстат зафиксировал увеличение цены топлива в Ульяновской и Сахалинской областях. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость бензина за прошедший период осталась неизменной.

В это время в Великобритании водители стали массово увольняться из-за подорожания бензина. В стране прогнозируют ухудшение ситуации, если стоимость топлива будет расти. В Польше водители заблокировали более 160 автозаправок в качестве протеста. В мае инфляция в этой стране составила 13,9%.