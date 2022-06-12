Польские водители заблокировали более 160 заправок из-за подорожания бензина

Рост цен на бензин стал причиной масштабной протестной акции в Польше. Автомобилисты стали выражать свое недовольство, блокируя заправки.

Польские водители устроили акцию протеста в субботу, 11 июня. Они заблокировали более 160 заправочных станций компании Orlen, сообщил портал Money.pl. Задача участников акции состояла в том, чтобы создать длинные очереди на заправках.

«Участник протестов подъезжал к заправочной колонке, выходил из машины и надевал перчатки, чтобы забрать топливный пистолет и вставить в бак. Увидев цену, водитель закрывал бак, выбрасывал перчатки в мусорное ведро и садился обратно в машину», — описали действия водителей организаторы протеста.

Также автомобилисты старались как можно дольше проводить времени у колонки, общаясь с другими водителями, чтобы создать очереди.

В мае инфляция в Польше составила 13,9%, что стало рекордным показателем за последние 24 года. Но рост цен на топливо наблюдается не только в Польше. В Великобритании из-за подорожания бензина стали массово увольняться водители.