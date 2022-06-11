Британские водители стали массово увольняться из-за подорожания бензина

Водители начали массово увольняться в Великобритании из-за рекордного роста цен на топливо. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на профсоюз GMB Union.

По информации издания, цена за литр неэтилированного бензина 9 июня составила 182,31 пенса (более 130 рублей). При этом полный бак среднего семейного автомобиля стал стоить 100 фунтов стерлингов (более семи тысяч рублей). Из-за подорожания топлива некоторым британцам пришлось тратить в неделю до 350 фунтов стерлингов, чтобы доехать до работы.

«Рекордно высокие цены на бензин значат, что сотрудники Национальной службы здравоохранения (NHS), специалисты по уходу на дому, таксисты и курьеры вынуждены платить деньги за то, чтобы работать», — отметил глава GMB Union Гэри Смит.

Он подчеркнул, что уже сейчас в Великобритании фиксируется массовый отток сотрудников. Если топливо продолжит дорожать, то ситуация будет только ухудшаться.

Цены на бензин в Великобритании достигли рекордных значений в связи с повышением мировых цен на нефть. К росту стоимости привели антироссийские санкции.