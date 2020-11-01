Труп мужчины извлекли из-под завалов после взрыва в Мытищах

«Тело погибшего извлечено из-под завалов. Устанавливается его личность, проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Взрыв случился в одном из гаражных кооперативов на улице Попова в Мытищах утром 1 ноября. Обрушилось пять гаражей общей площадью 50 квадратных метров. По предварительным данным СК, в кооперативе взорвался кислородный баллон.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС и полицейские. Завалы разбирают с помощью крана. В ликвидации последствий участвовали 26 человек и 11 единиц техники. К ним присоединились более 20 местных жителей, писало ИА Nation News.

Помимо погибшего, есть еще один пострадавший, которого сразу же извлекли из-под обломков. Сначала его отвезли в Королевскую городскую больницу. Там медики диагностировали ушиб, оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

Эпицентр взрыва находился в гараже №172, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В нем и двух соседних гаражах располагался автосервис, законность работы которого еще предстоит проверить.