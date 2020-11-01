Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в гаражах в Мытищах

Пострадавшего при взрыве в гаражах в Мытищах отвезли в Королевскую городскую больницу. Медики диагностировали ушиб, оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

«В Королевскую городскую больницу бригадой скорой медицинской помощи был доставлен один мужчина с диагнозом „ушиб“. Его осмотрел дежурный врач, и за ненадобностью госпитализации он был отпущен домой под дальнейшее амбулаторное наблюдение», — рассказал «360» пресс-секретарь больницы Андрей Набасов.

Утром 1 ноября в одном из гаражных кооперативов в Мытищах прогремел взрыв. Обрушилось пять гаражей общей площадью 50 квадратных метров, пишет НСН. Спасатели достали из-под обломков пострадавшего мужчину и передали его медикам.

По предварительным данным СК, в кооперативе взорвался кислородный баллон. На месте ЧП сейчас работают сотрудники МЧС и полицейские.