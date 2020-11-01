Последствия взрыва в гаражах в Мытищах сняли с коптера

Взрыв случился в одном из мытищинских гаражных кооперативов. Место ЧП с разрушенными строениями «360» заснял с воздуха с помощью коптера.

На кадрах видны несколько рухнувших гаражей и большое количество обломков. Рядом стоят машины пожарных, медиков и правоохранителей. Завалы разбирают с помощью крана.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, во время взрыва пострадали два человека. Одного из них удалось сразу же вытащить и отправить в больницу для оказания помощи. Второй пострадавший сейчас находится под завалами, но достать его пока не удается. Местоположение человека спасателям известно.

Сам взрыв жители подмосковных Мытищ услышали незадолго до полудня 1 ноября. Прибывшие спасатели увидели пять разрушенных гаражей: у трех строений обрушились кровельные перекрытия, а у двух были частично повреждены стены. Общая площадь разрушений составила 50 квадратных метров.

В прокуратуре сообщили об одном погибшем, но в МЧС эту информацию не подтвердили. Сейчас на месте работают 26 человек и 11 единиц техники. Все причины и обстоятельства выясняются.