Общество 15 апреля 2024, 22:18 СК проверит историю с увольнением краснодарского врача, пришившего ребенку лицо СК проверит историю с увольнением хирурга, пришившего ребенку лицо в Краснодаре Freepik

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации с увольнением хирурга из вуза в Краснодаре, который провел ребенку операцию по восстановлению лица. Об этом рассказали в Telegram-канале информационного центра ведомства.

«Отмечается, что врача вынудили уволиться из вуза, где он работает, опасаясь возможных негативных последствий хирургического вмешательства», — сказано в сообщении.

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Хирург Алексей Дикарев 12 апреля рассказал журналистам, как три недели назад помог несовершеннолетнему пациенту. Мужчина пришил ребенку нос, губы и щеки, которые отгрыз пес во время нападения в Карачаево-Черкесии.

Как отметил врач, подобная операция стала первой в мире в таком масштабе. Ребенок был в стабильном состоянии, пришитые ткани прижились на 75%.

На следующий день после процедуры хирург рассказал об этом в социальных сетях. В вузе от него потребовали написать заявление об увольнении, так как посчитали проведенную операцию «противоречивой».