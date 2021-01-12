Судно «Академик Черский» вышло из зоны строительства газопровода «Северный поток — 2». Трубоукладчик прибыл туда 6 января.

Местонахождение «Академика Черского» отследил портал MarineTraffic, опубликовав соответствующие данные.

До прибытия в зону строительства трубоукладчик находился в Калининградской области.

В декабре 2020 года США ввели санкции против подрядчиков газопровода «Северный поток — 2», из-за чего реализацию проекта приостановили. Президент РФ Владимир Путин заявил, что трубопровод достроят российскими силами. Проект завершат на несколько месяцев позже запланированного срока.

В Швеции допустили, что из-за «Северного потока — 2» может начаться газовая война. Отношение Вашингтона к проекту вряд ли изменится после прихода к власти избранного президента Джо Байдена. Более того, он может оказаться еще большим противником СП-2.

Эксперты считают, что позиционная борьба за трубопровод не прекратится. В США выступают против проекта, поскольку запуск «Северного потока — 2» серьезно поменяет соотношение экономических сил в Европе.