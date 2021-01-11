Политтехнолог: за СП-2 всегда будет позиционная борьба
Политтехнолог Сергей Маркелов обсудил с «Политикой сегодня» материал шведских журналистов, которые предположили, что с приходом в Белый дом Джо Байден может усилить санкционный нажим на российский газопровод «Северный поток — 2».
«За „Северный поток — 2“ всегда будет позиционная борьба. Это проект, который рождается, так сказать, с экономическими уродствами», — заметил специалист.
Он усомнился, что на старте своего президентства Байден будет более радикальным, нежели Дональд Трамп. По словам Маркелова, в ситуации с СП-2 важна не личность лидера США, а позиция страны в целом по отношению к этому проекту.
«А эта позиция неизменна: трубопровод серьезно поменяет соотношение экономических сил в Европе, поэтому Вашингтон против», — напомнил собеседник издания.