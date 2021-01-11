Трубопровод «Северный поток — 2» может стать причиной эскалации газовой войны. Обострение ситуации после победы Джо Байдена на президентских выборах в США прогнозируют шведы.

После вступления Байдена в должность главы государства отношение Вашингтона к российскому проекту не изменится, заявило издание Svenska Dagbladet. Более того, избранного президента США в материале назвали «даже более жестким противником» газопровода, чем Дональд Трамп.

В статье утверждается, что Байден в бытность вице-президентом говорил о зависимости Европы от российского газа, если по дну Балтийского моря пустят трубопроводы. Тогда лучшей альтернативой политик называл поставки сжиженного природного газа из США.

Авторы материала заметили, что строительство «Северного потока — 2» для Швеции — вопрос решенный. Его прокладку через шведскую экономическую зону правительство страны одобрило еще в июне 2018 года.

Тем не менее на уровне Евросоюза вопрос становится причиной политических споров из-за угрозы американских санкций. Постоянно поддерживать «Северный поток — 2», заключили журналисты, будет Германия.