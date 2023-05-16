Общество 16 мая 2023, 16:00 «Троицу» Рублева перенесут в храм Христа Спасителя на православный праздник 4 июня Икону «Троица» выставят в храме Христа Спасителя 4 июня РИА «Новости»

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Икону Андрея Рублева «Троица» выставят в храме Христа Спасителя на День Святой Троицы — 4 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Минкультуры.

«Минкультуры России подтверждает, что икона „Святая Троица“ кисти Андрея Рублева будет выставлена 4 июня 2023 года, на православный праздник Троицы, в храме Христа Спасителя», — отметили в пресс-службе министерства.

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После плановой реставрации икону перенесут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. О переносе иконы в религиозный праздник в храм Христа Спасителя просил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отправил предложение о перемещении «Троицы» на две недели руководителю администрации президента России Антону Вайно.

Патриарх назвал историческим возвращение Русской православной церкви иконы «Троица» Андрея Рублева. По данным пресс-службы патриарха, соответствующее решение принял глава государства Владимир Путин после «многочисленных просьб православных верующих».