Три села остались отрезанными от мира во время паводка в Рязанской области. Видео

Половодье в Рязанской области оторвало от цивилизации три села в Кораблинском районе. В реке Мостья поднялся уровень воды, в результате чего единственный мост был затоплен.

«Через реку Мостья есть деревянный мост, который затопило. В результате где-то три деревни оказалось отрезанными от больниц, магазинов, аптек — от всего», — сообщил очевидец Илья Ефремов, который прислал видео подтопления в редакцию «360».

Он отметил, что попасть к другим населенным пунктам можно на лодке либо вертолетом.

«У меня сосед из МЧС, вместе с ним на лодке добираемся до магазина. Ну пока это особо никому не требуется, люди подготовились, запаслись провизией, но если что-то случится, то ни пожарная, ни полиция, ни скорая помощь не приедут», — отметил он.

Замглавы администрации Кораблинского района Владимир Елютин рассказал «360», что ситуация находится под контролем. Жителей сел Нижняя Ищередь, Красная Горка и Верхняя Ищередь заранее предупредили о паводке. В этих селах живут в основном дачники, но есть и те, кто на постоянной основе.

«Сейчас у нас есть возможность попасть в населенный пункт и кого-то вывезти, пожарная часть обеспечена плавсредством. В любое время можно подъехать, плюс у граждан еще есть лодочки с мотором, так что проблем никаких нет. Если жителям понадобится наша помощь, то мы ее немедленно предоставим», — сообщил Владимир Елютин.

Замглавы сообщил, что в экстренном случае, когда кому-то потребуется медицинская помощь, к больному привезут фельдшера либо самого человека отвезут в больницу. Также организовано дежурство на берегу пожарной машины.

Паводок, по словам Елютина, наблюдается каждый год, но в этом году из-за снежной зимы уровень воды выше, чем в прошлые. По предварительным данным, уровень упадет через четыре дня.