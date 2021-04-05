Половодье пришло в Приморье

В Приморье уровень рек поднялся почти до четырех метров. Наиболее резкие подъемы уровня воды —до 80 сантиметров за сутки зафиксированы в среднем течении Уссури, на реках Большая Уссурка, Малиновка, Бикин.

Специалисты Примгидромета сообщили, что причиной резкого подъема рек стало движение льда и заторы.

«Общий подъем воды весеннего половодья (с учетом ледохода и притока талых вод) на реках бассейна Уссури составляет в верхнем течении рек и на малых притоках 0,6 - 1,6 метра, в среднем и нижнем течении рек 2,3 - 3,8 метра», — сообщили в ведомстве.

На отдельных участках вода вышла из берегов рек Уссури. Подтоплены низины, расположенные там хозяйственные объекты и участки дорог.

Уровень воды в реках продолжит увеличиваться в ближайшие три дня из-за вскрытия и движения льда в среднем и нижнем течении рек Уссури, Большая Уссурка, Бикин.

Ранее жителей Подмосковья предупредили об опасном половодье на реках региона. На малых и средних реках Московской области уровень воды поднимется на один-два метра. Синоптики объявили штормовое предупреждение.