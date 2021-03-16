Подготовку к паводку и половодью обсудили в Красногорске представители Минэкологии Подмосковья, регионального управления МЧС и муниципальных образований. Ожидается, что половодье в этом году будет более продолжительным, отметил министр экологии и природопользования МО Андрей Разин.

«По данным МЧС, из-за обильных снегопадов половодье ожидается более продолжительным, в зону подтопления могут попасть более 150 населенных пунктов в 30 городских округах. Губернатор Московской области дал поручение принять все меры по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

В списке поручений губернатора — обследовать территории частных домовладений и СНТ, а также гидротехнические сооружения, расчистить русла рек и водоотводные каналы. Особое внимание Андрей Воробьев обратил на необходимость постоянного информирования населения о паводковой ситуации и о том, как себя вести в случае подтопления.

«К началу весны накопившиеся в Московской области запасы воды в снежном покрове составили 110-130 процентов нормы. Но при этом почва слабо увлажнена, а промерзание почвы очень маленькое. Все эти факторы говорят о том, что катастрофического наводнения в бассейне Москворецких водохранилищ, Оки в пределах Московской области, Клязьмы — мы не ожидаем», — отметил директор ФГБУ «Гидрометцентр России» Сергей Борщ.

Мы ожидаем паводок, близкий к обычному и меньше, по сравнению с прошлым годом, когда паводок был очень низким, в этом году он будет выше Сергей Борщ директор ФГБУ «Гидрометцентр России»

Как сообщили в МЧС, в прошлом году в Подмосковье были подтоплены участки земель в 35 муниципальных образованиях.

В четверг аналогичное совещание и смотр пройдет в Рузском округе.