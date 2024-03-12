Общество 12 марта 2024, 14:44 Три российских региона возьмут шефство над Авдеевкой Пушилин: шефство над Авдеевкой возьмут Челябинская область и еще 2 региона РФ РИА «Новости»

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Челябинская область и еще два российских региона будут восстанавливать Авдеевку. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава ДНР отправился с населенный пункт вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Они побеседовали с жителями Авдеевки и передали им гуманитарную помощь. По просьбам горожан Пушилин обещал как можно быстрее разместить в Авдеевке компактную хлебопекарню.

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«С Сергеем Владиленовичем рассказали жителям, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город», — рассказал Пушилин.

По его словам, жителей Авдеевки в ближайшее время обеспечат сим-картами республиканского оператора «Феникс». Также горожане уже попросили помочь с получением российских паспортов и других необходимых документов.