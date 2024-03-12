Мир 12 марта 2024, 08:30 Кириенко привез в Авдеевку гуманитарную помощь и осмотрел химзавод Пушилин и Кириенко осмотрели химзавод в Авдеевке

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Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетили освобожденную российскими военными Авдеевку. Об этом руководитель Республики сообщил в Telegram-канале.

«Осмотрели авдеевский коксохимзавод, ущерб еще оценят специалисты, но в целом он не претерпел таких критических разрушений, как, например, „Азовсталь“», — указал Пушилин.

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Местные жители получили гуманитарную помощь. Они рассказали главе ДНР, что сейчас есть перебои в подвозе хлеба, нужен газ в баллонах и бензин для работы генераторов. Пушилин распорядился, чтобы этим вопросом занялись члены местной администрации и общественники. Он пообещал доставить в Авдеевку компактную хлебопекарню.

«Договорились, что обеспечим сим-картами республиканского оператора „Феникс“ — жителям города нужна связь. Еще они просили помочь в получении российских паспортов», — добавил глава республики.

По его словам, жители Авдеевки хотели бы проголосовать на президентских выборах. Пушилин подчеркнул, что желающие смогут реализовать свое избирательное право.

Ранее в США заявили, что сценарий освобождения Авдеевки может повториться с другими населенными пунктами Украины.