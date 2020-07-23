Три полярных совенка вылупились в Московском зоопарке

Сразу три птенца полярной совы вылупились в Московском зоопарке. Они уже окрепли, поэтому посетители могут посмотреть на новых маленьких обитателей зоосада.

«Три птенца полярной совы вылупились около месяца назад. Сейчас они немного подросли и вышли из гнезда. Малыши уже самостоятельно берут пищу — могут заглотить мышку, если она будет лежать где-то поблизости», — сообщила пресс-служба столичного зоопарка.

Пока у птенцов нет полноценного оперения. Оно появится только через несколько месяцев, ближе к наступлению зимы. Пол каждого из совят специалисты смогут определить через год.

«У молодой мамы (самке четыре года) это первое потомство. Самец, которому 10 лет, начал ухаживать за своей спутницей еще зимой. Весной, когда все подсохло, совы выкопали в земле ямку и самка отложила яйца», — отметили в пресс-службе.

Совы хорошо защищали свое будущее потомство, поэтому сотрудники зоосада заходили в вольер только в толстых куртках. Плотная одежда защищала персонал от когтей хищных птиц.

Посетители Московского зоопарка могут увидеть полярных сов в вольере на Новой территории. Рядом с хищниками находится вольер белых медведей.