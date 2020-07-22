Детеныши редкого питона родились в Московском зоопарке

По данным телеканала «Мир 24», размер новорожденных около 30 сантиметров, а их пол определить пока невозможно. Уточняется, что подготовка змей к размножению весьма сложная.

«Самка пестрого питона сделала кладку еще в мае, и вот буквально на днях из нее начали появляться детеныши — всего вылупились семь малышей», — рассказали в пресс-службе.