Белого совенка спасли кемеровские ветеринары. Теперь они борются за сохранение поврежденной лапки

В Кемеровском Центре реабилитации диких животных прооперировали краснокнижную белую полярную сову, угодившую в капкан.

Источник фото: Наталья Ивлева

Краснокнижный белый совенок не мог передвигаться на лапах. Таким беспомощным в тайге его нашли местные жители месяц назад. Птица прилетела в Сибирь из тундры, предположительно с Таймыра. С приходом холодов эти редкие совы отправляются на зимовку на юг, поближе к Казахстану. Но в Кемеровской области пернатому не повезло — он угодил в капкан.

«Просто сова не ориентирована на то, чтобы вынюхивать, как волк, железо. Если капкан стоит на возвышении, а сова на это возвышение привыкла садиться, чтобы высматривать добычу, то она не видит этого капкана, тем более если он замаскирован», — объяснил Николай Скалон, научный руководитель Центра сохранения биоразнообразия.

Совенка с поврежденной конечностью доставили в центр реабилитации диких животных. На вид самцу около трех лет. В тот же день его срочно прооперировали. Собирали буквально по кусочкам: кости, сосуды и кожу.

Источник фото: Наталья Ивлева

«К сожалению, в данном случае структура мягких тканей повреждена безвозвратно. Кость была обнажена по кругу. На сколько получилось мы постарались провести оперативное вмешательство, собрать мягкие ткани на сколько это было возможно, закрыть рану кожными лоскутами, но, к сожалению, русло кровеносное было повреждено практически безвозвратно», — уточнила Юлия Балашова, ветеринарный врач Центра сохранения биоразнообразия.

Специалисты говорят, пернатому хищнику теперь будет трудно охотиться в дикой природе. Поэтому будет решаться вопрос о временном приюте. Пока же реабилитация будет проходить до весны в единственном в России центре, где квалифицированную ветеринарную помощь получают редкие и экзотические виды животных.

Источник фото: Наталья Ивлева

Теперь совенку предстоит долгое лечение. Согласно последнему обследованию, левую конечность скорее всего придется ампутировать и вставить протез. Но специалисты надеются на чудо — лапу сохранить.

«Конечно, одноногая сова — это всегда очень грустно. Причем нам хотелось бы сделать не просто нахлобучку на ногу, изоленту кустарным методом примотать, а мы хотим сделать именно интегрированный протез, который бы вставлялся в кость и была бы весьма комфортная анатомическая деталь», — добавила Наталья Ивлева, ветеринарный врач Центра сохранения биоразнообразия.

Сейчас после всех несчастий птица вместе с другими редкими представителями фауны живет в специализированном вольере. Он благоустроен, здесь есть все нужные корма и уход вместе с необходимыми процедурами. За всеми присматривают ветеринары, студенты и волонтеры.