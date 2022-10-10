Третий паром начнет работу на Керченской переправе с понедельника | 360°

Общество 10 октября 2022, 00:36 Поделиться Telegram

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Viber Третий паром начнет работу на Керченской переправе с понедельника Минтранс РФ: 10 октября на линию выйдет третий паром для перевозок через Керченский пролив Министерство транспорта РФ

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Министерство транспорта РФ объявило о выделении дополнительных паромов для перевозки автомобилей и пассажиров. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник, 10 октября, будет запущен третий паром, а в конце недели — еще одно судно, заявили в Минтрансе.

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В ведомстве рассказали, что за первые сутки работы переправы через Керченский пролив в обе стороны перевезли почти 1500 человек и 162 большегруза. Сейчас людей переправляют четыре парома, два из них — исключительно пассажирские, другие два также доставляют в морские порты грузовики и фуры.

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При этом сообщается о большой очереди из крупных машин — около 250 большегрузов ожидают паром со стороны Крыма.

Морская переправа функционирует круглосуточно, уточнили в министерстве. Этому благоприятствует штиль, установившийся в устьевом районе Керченского пролива.

Ранее Минтранс также сообщил о запуске первых пригородных поездов по Крымскому мосту. С 10 октября железнодорожный транспорт будет работать по расписанию.

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