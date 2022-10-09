Очередь на паром в Керчи достигла 250 большегрузов | 360°

Транспорт 09 октября 2022, 15:50 Поделиться Telegram

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Viber Очередь на паром в Керчи достигла 250 большегрузов Глава Керчи: около 250 большегрузов ожидают паром в городе

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Около 250 большегрузов ожидают паром через пролив со стороны Крыма. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

«Сейчас на территории остаются около 250 большегрузов», — поделился он.

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При этом Брусаков сказал, что отправка крупных машин выполняется планово. По его словам, на площадке бывшего аэропорта за сутки разместили 300 разных автомобилей. Водителей обеспечили горячим питанием.

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Кроме того, теплую еду раздали и водителям, стоящим на территории у переправы. Там подготовили 300 порций питания. Брусаков отметил, что в пункте раздачи еды есть кофе и сахар.

Глава администрации Керчи отметил, что к работе готовятся два парома — большой «Мрия» и малый «Ейск». По его словам, сейчас уже на рейс вышел «Керченский-2», который перевозит газели и малотоннажные транспортные средства. Кроме того, работает паром «Лаврентий». Его используют для перевозки большегрузов и пассажирских автобусов.

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