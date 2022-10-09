Движение пригородных поездов по Крымскому мосту запустили | 360°

Общество 09 октября 2022, 22:51 Поделиться Telegram

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Viber Движение пригородных поездов по Крымскому мосту запустили Глава Минтранса Савельев: по Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов

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Ремонтные и восстановительные работы на Крымском мосту позволили запустить движение пригородных поездов, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

«Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов», — сказал Савельев.

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Первые поезда отправились с обоих направлений. Один выехал из Керчи и пересек Крымский мост. Другой ехал со стороны материка — из Анапы — и также успешно переехал по мосту.

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По сообщению пресс-службы ведомства, с 10 октября движение пригородных поездов по мосту через Керченский пролив будет осуществляться по расписанию.

Министр транспорта подчеркнул, что восстановительные работы продолжаются. Ремонтники трудятся в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее обеспечить население Крыма транспортной связью, а перевозчиков — обычными для них маршрутами для доставки в регионы продовольствия и других грузов.

Ранее сообщалось, что для легковых автомобилей открыли проезд по Крымскому мосту. Грузовики пока отправляются на полуостров с помощью паромов.

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