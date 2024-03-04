Общество 04 марта 2024, 12:04 Третий день ВФМ-2024 начался с песен и танцев РИА «Новости»

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Третий день Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Сочи начался с песен и танцев. Перед гостями выступят разные артисты, а собравшиеся будут танцевать под музыку.

Тем временем на стенде Московской области парень из Кыргызстана исполнил зажигательный народный танец под бурные аплодисменты.

В программе третьего дня фестиваля были конкурсы, мастер-классы, общение с интересными спикерами. Стенд Подмосковья традиционно привлекал посетителей веселой атмосферой и разнообразными активностями.

Форум начался 2 марта и продлится до 7 марта. На федеральной территории «Сириус» в Сочи собрались около 20 тысяч участников из 180 стран. Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин назвал ВФМ-2024 самым долгожданным молодежным событием года. В его организации задействовали почти 100 подмосковных волонтеров. В целом регион представят более 300 человек: спортсмены, студенты, блогеры, тренеры. Делегация Московской области взяла культурное шефство над участниками из Мадагаскара, Брунея и Белоруссии.