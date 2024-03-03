Подмосковье 03 марта 2024, 20:20 Гимн России и «Катюшу» исполнили на 3 языках на стенде Подмосковья на ВФМ-2024

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Второй день Всемирного фестиваля молодежи в Сочи подошел к концу. Сегодня гости стенда Подмосковья могли поучаствовать в различных конкурсах, мастер-классах, а также пообщаться с интересными спикерами. Участники мероприятия также исполнили гимн России и «Катюшу» на трех языках.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе рассказала, что стенд региона ежедневно привлекает множество посетителей. Там всегда шумно, весело и атмосферно.

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«Каждый день к нам приходят ребята из разных стран, потому что знают, что Подмосковье — это любовь и территория самовыражения», — подчеркнула Екатерина Швелидзе.

В рамках открытого микрофона стенд Подмосковья пригласил прочитать стихи и исполнить песни. Множество иностранных гостей присоединились к активности. Так, на площадке прозвучал гимн России и песня «Катюша» на трех языках. Даже те, кто не знал слов, достали переводчики и читали текст прямо с телефона.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

«Мы сделали фотографии на память, попробовали коктейли. Желаем, чтобы все люди приходили на стенд Московской области, здесь много хорошего», — поделилась участница София из Италии.

Еще один гость стенда Подмосковья — молодой человек по имени Сатил, который приехал на фестиваль из Индии. Он рассказал, что испытал незабываемые эмоции от участия в столь масштабном событии.

«Посетить такой форум иногда получается только раз в жизни. Я первый раз в России, и мне здесь очень нравится!» — отметил Сатил.

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