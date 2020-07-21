Воробьев оценил последствия пандемии для экономики Подмосковья

Пандемия коронавируса сильно сказалась на экономике Московской области. Регион, предварительно, недополучит 130-150 миллиардов рублей прибыли. Но губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что область уже приступила к восстановлению потерь.

Глава региона отметил, что первый квартал 2020 года был великолепен. В Подмосковье наблюдается от 3,5 до 4% экономического роста. Это значит, что региональный бюджет пополняется на 50-60 миллиардов от года к году.

«Понятно, что хочется больше. Все шло благополучно, включая первый квартал. Дальше все, что мы с вами пережили, — это, конечно, серьезный удар по экономике во всех странах, в нашем регионе в том числе. Сами посмотрите: Шереметьево, Домодедово, „Аэрофлот“, туризм, гостиницы, потребительский спрос», — пояснил Воробьев в интервью РБК.

Он добавил, что 26% валового регионального продукта — это торговля. Во втором квартале распространение коронавируса нанесло серьезный удар, но губернатор выразил надежду, что Подмосковье быстро восстановится.

«Мы стремились достигнуть планки в 800 миллиардов в 2020 году. Все, что мы пережили, надеюсь, раз и навсегда ушло, ударило по нашей экономике где-то на 130-150 миллиардов рублей. Нам дали возможность занимать, это облегчает ситуацию. Но в любом случае на COVID-19 мы потратили значительные средства», — отметил глава области.

Внушительные суммы региону пришлось потратить на выплаты, койки, аппараты ИВЛ, лекарства и средства индивидуальной защиты. Кроме того, было необходимо инвестировать несколько десятков миллиардов рублей в здравоохранение. Теперь все эти затраты необходимо компенсировать.

«Сегодня мы очень хорошо разместили первый транш займа, деньги нам дают достаточно дешево, всегда хочется, конечно, дешевле. Задача — восстановить экономику, задача, чтобы потребление, спрос были на высоком уровне, чтобы предприятия заработали на всю мощь. И здесь Центробанк, конечно, здорово помогает, снижение ставки для нас, для Подмосковья — это критически важно», — заключил Воробьев.

Всего за время пандемии в Московской области подтвердили 62 045 случаев заболевания COVID-19. Врачи вылечили и выписали из больниц уже 43 919 пациентов. После заражения скончались 1067 человек.