Минтруд проработает обслуживание пожилых и инвалидов на дому после пандемии

Сотрудники Министерства труда и социальной защиты России проработают меры по работе с инвалидами и пожилыми людьми после пандемии коронавируса. Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Минтруду России проработать меры по организации надомного обслуживания пожилых людей и инвалидов в период после окончания пандемии и проинформировать совет до 30 июля», — приводит РИА «Новости» текст протокола по итогам заседания совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ведомства получили и другие задания. Минтруд, Минздрав и Минстрой должны будут подготовить совместные рекомендации для регионов по проектированию больниц, чтобы в них можно было изолировать не менее трети населения в условиях пандемии.

Минтруду предстоит отчитаться перед советом по вопросу рабочих мест для инвалидов и совместно с Минздравом разработать документы об ответственности региональных властей за лечение от COVID-19 постояльцев социальных учреждений.

По последним данным, российские медики за все время пандемии выявили 783 328 случаев COVID-19. От последствий заражения новым вирусом умерли 12 580 человек.