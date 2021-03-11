Третье уголовное дело завели в Красноярске после массового отравления школьников

После массового отравления школьников в Красноярске возбудили третье уголовное дело. Ответственные за заражение детей острой кишечной инфекцией будут отвечать по статье «Халатность».

С 18 февраля по 3 марта в 27 школах зафиксировали 114 случаев заражения острой кишечной инфекцией среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет, сообщили в прокуратуре края. Госпитализированы 24 ребенка.

Помимо уголовного дела по статье «Халатность», открыты уголовные дела по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По предварительным данным, сотрудники муниципального центра питания, которые были ответственны за организацию школьного питания и контроль за его качеством, халатно относились к своим обязанностям. В прокуратуре добавили, что дело открыто не на конкретное лицо. Сейчас идет проверка дейстий должностных лиц.

Питание в школах, где отравились дети, организует организация «Развитие», продукцию которому поставляли ООО «Респект» и СПК «Аленушка», сообщили в Роспотребнадзоре. Деятельность последних двух компаний приостановлена на 85 дней.