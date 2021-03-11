Красноярский педагог показала «отходы», которыми кормят детей в школьной столовой. Видео

В одной из красноярских школ разразился скандал. Учительница начальных классов решила, что детей кормят отходами. Ее поддержала мама двух учеников, разместив снятое педагогом видео в соцсетях.

Автором ролика, сообщил паблик «Мой Красноярск» в социальной сети «Вконтакте», стал классный руководитель четвертого класса школы № 108 поселка Роща. Женщина обратила внимание на стоящие друг на друге тарелки, следы от вилки на запеканке и надкусанный хлеб на столах.

«Почему вы поставили отходы на раздаточный стол?» — поинтересовалась учительница у сотрудников столовой, предположив, что предназначаются объедки второй смене.

Мама двух учеников школы Галина, разместившая видео в соцсетях, заявила, что руководство учебного заведения на замечания по поводу питания никак не реагирует. Более того, снявшему ролик педагогу якобы угрожают.

«У меня в школе учатся два ребенка, во втором и четвертом классах. Говорят, что завтрак не кушают совсем — еда холодная, только если чай попьют, и то он тоже еле теплый. С обедом то же самое. На видео видно, что тарелки с едой стоят друг на друге — но это же недопустимо», — заметила женщина.

Администрация школы, по данным соцсетей, начала служебное расследование. Результаты проверки обещают опубликовать на официальном сайте школы в разделе «Питание». Получить оперативный комментарий от руководство учебного учреждения на момент публикации новости не удалось.