Возможной причиной массового отравления детей в Красноярске назвали овощи в школе, которые поставляет один из цехов местной фирмы. Ранее сообщалось о более чем 60 случаях плохого самочувствия.

Результаты осмотра складов и исследования образцов показали, что там имеется множество нарушений правил хранения продукции, а также не производится санитарный контроль помещений на предприятии. Также отмечено, что отсутствуют лабораторные исследования и испытания овощей, которые идут на продажу. Эти нарушения привели к возникновению в продуктах возбудителя инфекции и токсинов, что послужило возможной причиной отравления.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Оно было возбуждено после отравления 91 учащегося. 46 детей направили в инфекционную больницу, сообщила пресс-служба ГСУ СК региона.

В числе заболевших дети разных классов из 25 образовательных учреждений Советского и Октябрьского районов города Красноярска.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что почти 60 учеников школ Красноярска пришлось положить в больницу из-за массового отравления. Детям, которые учатся в Советском и Октябрьском районах города, стало плохо 1 марта.

Водой в конце января — начале февраля в Красноярске отравились 158 человек. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.