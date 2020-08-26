Треть родителей в России возьмут выходной ради 1 сентября

В этом году 1 сентября выпадает на вторник. Это значит, что, когда дети пойдут на учебу, взрослые должны будут отправиться на работу. Аналитики сервиса по поиску вакансий спросили у родителей, будут ли они провожать своих отпрысков в школу.

Результаты опроса оказались в распоряжении RT. Так, 31% участников признался, что собирается взять отпуск или выходной на 1 сентября. Прийти на работу позже или отпроситься на полдня планируют 17% респондентов.

Однако больше половины опрошенных (52%) не собираются менять свое рабочее расписание, чтобы проводить ребенка в школу 1 сентября.

Исследование показало, что женщины чаще отпрашиваются со службы в первый день учебного года, нежели мужчины: 33% против 29% соответственно.

Известно, что в опросе приняли 1,6 тысячи работающих россиян.

Несмотря на то, что коронавирус до конца не побежден, в России решили не откладывать начало занятий на 1 октября. Ранее с подобной инициативой выступил депутат Василий Власов.

Уже в начале осени школьников ждут всероссийские проверочные работы. Так учителя хотят узнать, как дети усваивали материал во время удаленной учебы весной этого года.