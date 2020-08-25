Учебный год в России не будут переносить на 1 октября

Минпросвещения объявило, что учебный год в России начнется 1 сентября, переносов не будет. Ранее с инициативой начать учебу позже на месяц выступил депутат Госдумы Василий Власов.

По мнению депутата, перенос начала учебы поможет остановить распространение коронавируса.

«Профильными ведомствами даны все необходимые установки регионам, а там, соответственно, проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом», — сообщили представители пресс-службы Минпросвещения России.

В школах и других учебных заведениях будут соблюдать все меры, предписанные Роспотребнадзором. А лишние разговоры о переносе старта занятий могут лишь усилить «социальное напряжение», считают в Минпросвещении. И педагоги, и родители уже знают о том, что учеба начнется 1 сентября.

Что касается торжественных линеек в День знаний, решение о проведении праздничных мероприятий будут принимать власти регионов. Так, в Москве решили оставить линейки только для первоклашек. Остальные учащиеся посетят праздничные классные часы.