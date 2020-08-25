Российских школьников ждут проверочные работы в начале учебного года. Оценок бояться не стоит

В начале учебного года школьников ждут всероссийские проверочные работы. Однако бояться их не стоит — ученикам не будут ставить оценки. Работы нужны, чтобы обнаружить пробелы в знаниях.

Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы проведем в начале года „диагностику“ детей, чтобы выявить пробелы в знаниях. Оценки выставляться не будут, но мы окажем методическую помощь отстающим детям, которые из-за пандемии не смогли освоить ту или иную тему», - пояснил Кравцов.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что всероссийские проверочные работы планируют провести для учеников российских школ с 14 сентября по 12 октября. Традиционно дети пишут их в конце учебного года, однако в этот раз их пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные, которые школьники пишут по разным предметам. Их проводят в конце учебного года, чтобы оценить уровень знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Минпросвещения России 25 августа сообщило, что не станет переносить начало учебного года — дети пойдут в школы 1 сентября. Ранее с инициативой начать учебу позже на месяц выступил депутат Госдумы Василий Власов. В ведомстве подчеркнули, что учебным заведениям даны все необходимые установки, которые позволят провести обучение «при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом».