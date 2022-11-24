Общество 24 ноября 2022, 10:48 Трех украинцев арестовали в Москве по подозрению в подготовке к теракту Лефортовский суд Москвы арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта РИА «Новости»

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В Москве выбрали меру пресечения для трех украинцев, которых подозревают в подготовке теракта и незаконном хранении оружия. Лефортовский суд столицы отправил в СИЗО двух мужчин и одну женщину, сообщили в пресс-службе суда.

«В отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 января 2023 года», — уточнили в судебной инстанции.

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В среду, 23 ноября, силовики ликвидировали диверсантов в Воронежской области. Члены законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии готовились совершить теракты на военных и энергетических объектах.

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Десятки противодесантных мин нашли на окраине Энергодара. По данным силовиков, боеприпасы собирались использовать для диверсий не только в Запорожской области. Террористы планировали заминировать морские прибрежные зоны, берега рек и озер.